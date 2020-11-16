الياسري: ملعب النجف الدولي جاهز لاحتضان المباريات وقادرون على استضافة البطولات

2020/11/16 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} اكد محافظ النجف لؤي الياسري، ان ملعب النجف جاهز لإحتظان المباريات، فيما بين ان المحافظة قادرة على اقامة أية بطولة محلية أو قارية.

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