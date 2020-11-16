بومبيو في باريس ومخاوف من قرارات ترامب

2020/11/16 | 15:41 - المصدر: فرانس 24

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اعتبرت الرئاسة الفرنسية أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى باريس هي زيارة "مجاملة".



فلماذا تحاط الزيارة بنوع من التكتم؟ وما هي المخاوف الفرنسية من القرارات التي يمكن أن يتخدها ترامب قبل نهاية ولايته؟

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