ماكرون وبومبيو يجريان محادثات بعيدة عن الإعلام

2020/11/16 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيوفي قصر الإليزيه، محادثات عدة أبرزها الشرق الأوسط والإرهاب لكن المحادثات بينهما جرت بعيدا عن الإعلام.

وأكدت مصادر انه من المتوقع أن يشوب المحادثات في باريس توتر بشأن مسائل أخرى، فقد حذر لودريان من أنه سيعارض تسريع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، الذي حدد ترامب توقيته قبل انتهاء ولايته الرسمية في العشرين كانون الثاني.

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