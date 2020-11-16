عاجل | شركة موديرنا الأميركية تؤكد إن لقاحها لفيروس كورونا فعال بنسبة 94.5 بالمئة

2020/11/16 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

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شركة موديرنا الأميركية تؤكد إن لقاحها لفيروس كورونا فعال بنسبة 94.5 بالمئة

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