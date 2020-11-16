التايمز: ترمب قد يسحب كل قواته من العراق قبل ترك منصبه

2020/11/16 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا تتحدث فيه عن أوامر قد تصدر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لسحب قوات بلاده من العراق وأفغانستان قبل مغادرته للمنصب.

وأضافت الصحيفة أن ترمب يحاول أن يفي بجميع تعهداته التي قطعها على نفسه بضمنها إعادة الجنود الأميركيين ووضع حد للحروب، مشيرة إلى كريستوفر ميلر الذي تم تعيينه قائماً بأعمال وزير الدفاع الأسبوع الماضي، كان ضابطاً في القوات الخاصة الأمريكية في المرحلة الأولى لإسقاط حكم طالبان عام الفين وواحد أشار إلى أن انسحاب القوات أولوية بالنسبة له.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين سابقين في البنتاغون أعربوا عن قلقهم إزاء تعرض ميلر لضغوط كي يكمل انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في العشرين من يناير، وقبل الإطاحة به من منصبه.

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