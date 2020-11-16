"مفاجأة" يفجرها الناطق بإسم "الكاظمي" بخصوص قتلة الــهاشمي !

2020/11/16 | 15:44 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

بعد ثلاثة أسابيع من تصريحه بشأن امتلاك الحكومة العراقية معلومات تخص قتلة المستشار السابق للحكومة والمحلل السياسي هشام الهاشمي، قال أحمد ملا طلال، الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي، إن "جهات هربت قتلة الهاشمي للخارج".

وكان طلال كتب في تدوينة على فيسبوك، في ٢٥ أكتوبر الماضي، قا...

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