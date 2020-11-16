2020/11/16 | 15:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت النائب مها الجنابي، اليوم الاثنين، التزامها بتحالف القوى العراقية.

وقالت الجنابي في بيان إنها “لن تكون جزءاً من أي مشروع آخر، مؤكدة بأنها ليست مع إقالة رئيس مجلس النواب، ولم تقدم أي توقيع بهذا الصدد، وهي ملتزمة بتحالف القوى العراقية”.

كما دعت الجنابي القوى السياسية إلى “الابتعاد عن التجاذبات الشخصية وتصفية الحسابات في الوقت الحاضر؛ كون البلد يمرُّ بظروف صعبة ويحتاج إلى استقرار مؤسساته التشريعية والتنفيذية لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد، ولتمكينها من إنجاز التزاماتها في تهيئة الانتخابات المبكرة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: لست مع إقالة الحلبوسي.. لم اوقع على ذلك) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: لست مع إقالة الحلبوسي.. لم اوقع على ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).