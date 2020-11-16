2020/11/16 | 15:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان اقترحت ممثلية حكومة اقليم كوردستان حسين القائدي لمنح جائزة (سيرجيو فييرا دي ميللو) على نشاطه ومكتب تحرير الايزيديين المختطفين، تم منح الجائزة هذا العام للايزيديين الناجين المختطفين على يد داعش الارهابي.

ياتي ذلك في وقت ترشح اكثر من 10 اشخاص للجائزة من بولونيا والتشيك وبيلاروسيا وسوريا ولبنان والعراق والصومال، الذين عملوا في مجالات الدفاع عن حقوق الانسان وافكار سيركيو دي ميللو.

ومن المقرر ان تنظم مراسم منح الجائزة رسميا يوم 10/12/2020 اون لاين عن طريق الانترنت، بسبب فايروس كورونا.

وتتضمن الجائزة دبلوم وتمثال برونز ومبلغ مالي رمزي وقدره (10 الاف زلوت بولوني اي ما يعادل 2564 دولار امريكي).

PUKmedia

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منح جائزة سيرجيو دي ميللو للناجين الايزيديين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منح جائزة سيرجيو دي ميللو للناجين الايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).