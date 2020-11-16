توجيه جديد من رئيس الوزراء الى وزارة المالية

2020/11/16 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس اجتماعا مشتركا لمفوضية الانتخابات ووزارة المالية------------------

ترأس رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعا مشتركا لرئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعدد من أعضائها، ووزير المالية والكادر المتقدم بالوزارة، حيث ناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتذليل العقبات، أمام توفير الأموال اللازمة لإجراء الانتخابات المبكرة، بموعدها المقرر، في السادس من حزيران من العام المقبل.





ووجّه السيد الكاظمي، وزارة المالية بضرورة تسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية، كونها من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات، التي تشكل أهمية كبيرة لدى أبناء شعبنا، وشدد على تذليل كل العقبات البيروقراطية التي من شأنها أن تعرقل عمل المفوضية، مؤكدا أن الوضع استثنائي ويتطلب عملا كبيرا وإجراءات استثنائية.

وأشار سيادته الى أهمية العمل بالنظام البايومتري، وتوفير كل مستلزمات نجاحه، موجها المفوضية بتسريع إصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء16-تشرين الثاني-2020

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