2020/11/16 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف العراق الوبائي: اصابات 2390 مقابل 2526 شفاء رفقة 42 وفاة خلال 24 ساعة- عاجل

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