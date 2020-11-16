القبض على مبتزيين لامرأة الكترونيا في ديالى

2020/11/16 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وكالة الاستخبارات، عن تمكن مفارزها من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين لقيامهما بابتزاز إحدى المواطنات الكترونيا ومساومتها بدفع مبالغ مالية وكارتات شحن الموبايل.وذكرت الوكالة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تلقت بلاغا عن طريق الخط الساخن (١٤٤) الخاص بتعرض مواطنة للابتزاز الالكتروني من قبل متهمين إثنين، …

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