رئيس الجمهورية يؤكد أهمية حل المسائل المالية العالقة بين بغداد وأربيل بما يحقق العدالة الاجتماعية

2020/11/16 | 15:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي، فيما أكد أهمية حل المسائل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بما يحقق العدالة الاجتماعية.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية حل المسائل المالية العالقة …

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