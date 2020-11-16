قوات الرد السريع تبدأ تنفيذ مهامها في أسخن نواحي ديالى

2020/11/16 | 15:49 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / بدأت قوات الرد السريع تنفيذ المهام الامنية في اسخن نواحي محافظة ديالى لمنع نشوب نزاعات عشائرية .وقال عبد الله الحيالي مدير ناحية ابي صيدا شمال شرق بعقوبة/ وكالة / لمراسل الوكالة الوطنية العرقية للانباء / نينا / :" ان قوات من الرد السريع شرعت بتنفيذ مهامها الامنية في ناحية ابي صيدا ، بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى ، في ملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون ومنع النزاعات العشائرية المسلحة الى جانب رفع الحواجز والسواتر الترابية من الطرقات الرئيسة في الناحية ".واضاف :" ان قوات الرد السريع لعبت دورا محوريا في بسط الامن والاستقرار في ناحية ابي صيدا قبل اشهر، لكن انسحابها المفاجئ انعكس بشكل سلبي على الاوضاع في الناحية ".



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