2020/11/16 | 15:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 2390 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و2526 حالة شفاء و42 وفاة ، في عموم العراق ، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ./ انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيادة حالات الشفاء من كورونا على الاصابات في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيادة حالات الشفاء من كورونا على الاصابات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).