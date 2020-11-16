اذاعة الناصرية: بلدية الشطرة تستعين بمتطوعين لتنفيذ حملة لتسليك المجاري 


اذاعة الناصرية: بلدية الشطرة تستعين بمتطوعين لتنفيذ حملة لتسليك المجاري 
2020/11/16 | 15:49 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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