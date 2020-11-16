إغلاق اسلام أباد بسبب احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا

2020/11/16 | 16:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسلام اباد-(أ ف ب) – أغلقت السلطات الباكستانية الاثنين لليوم الثاني طريقا رئيسيا يؤدي إلى العاصمة إسلام أباد حيث نظم حزب ديني متشدد احتجاجات جديدة مناهضة لفرنسا.واستمر تجمع حاشد في مدينة روالبندي المجاورة، اجتذب ما يصل إلى خمسة آلاف شخص، من الأحد حتى الاثنين، فيما تجمع حوالي ألف متظاهر مضاد عند حاجز الطريق […]

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