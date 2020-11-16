تنظيم القاعدة بات أضعف بمقتل واحد أو اثنين من قادته.. في آراء الخبراء

2020/11/16 | 16:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – بعد مقتل المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة في إيران وانتشار شائعات جدية عن مقتل قائده، تطرح تساؤلات كثيرة حول مستقبل التنظيم الذي بات ضعيفا، ووضع قيادته العالمية.ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الجمعة أنّ المسؤول الثاني في تنظيم القاعدة عبد الله أحمد عبد الله المكنى “أبو محمد المصري” قتل في إيران […]

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