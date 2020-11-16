الرمادي وحديثة في صدارة إصابات محافظة الأنبار

2020/11/16 | 16:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حددت دائرة صحة محافظة الانبار، الاثنين، مواقع 55 اصابة جديدة بفيروس كورونا، والتي سجلت هذا اليوم ضمن الموقف الوبائي في المحافظة.



وقالت الدائرة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (16 تشرين الثاني 2020)، إن "إصابات كورونا المسجلة لهذا اليوم" توزعت كالتالي:

قضاء الرمادي ١٤

قضاء الفلوجة ٧

قضاء الخالدية ٥

قضاء العامرية ٧

قضاء حديثة ١٤

قضاء راوه ٤

قضاء القائم ٤

الشفاء ٣٣

وبينت أنه " تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين"، داعية "جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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