كورونا في أميركا.. تحذير من

2020/11/16 | 16:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر كبار خبراء الصحة العامة في الولايات المتحدة من تفاقم انتشار كورونا، حيث لم تعد تدابير ارتداء الكمامات أو التباعد الاجتماعي كافية لوقف عدوى الفيروس، والتي أصابت أكثر من 11 مليون شخصا في أميركا، وتسببت بوفاة نحو ربع مليون شخص.

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