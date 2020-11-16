مصير غامض ينتظر موازنة 2021: عجز هائل.. والحل الوحيد

2020/11/16 | 16:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريربعد أن حُسم أمر التمويل الحكومي لالتزاماتها المطلوبة للأشهر المتبقية من العام الجاري، بدأت الأنظار تتجه نحو موازنة 2021، التي تشير التوقعات والمعطيات إلى عقبات هائلة ستواجهها الموازنة.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قال إن العراق سيستمر بالاقتراض إلى أن "تموت كورونا أو يقضي الله أمرًا كان مفعولا"

وانتزعت الحكومة العراقية بصعوبة بالغة، تمويلًا لسد العجز في موازنة العام الحالي، من خلال الاقتراض لمرتين متتاليتين، حيث أجبر مجلس النواب ووافق على مضض شديد، الموافقة على الاقتراض لتتمكن الحكومة من تسديد رواتب الموظفين، وسط تراجع إيرادات النفط فضلًا عن الكميات المصدرة بفعل الالتزام باتفاق أوبك.

اقرأ/ي أيضًا: الديون تغرق العراق..



هل تلجأ الحكومة إلى خفض رواتب الموظفين؟

وبعد تمرير قانون الاقتراض بصعوبة، تواصل الأصوات النيابية تذكير الحكومة بغلق الباب على "حل الاقتراض" بشكل نهائي، وسط المعطيات والتوقعات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار مسلسل الاقتراض خلال العام المقبل وكونه حلًا لا بديل له.

عضو اللجنة المالية، شيروان ميرزا، توقع في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، وصول موازنة 2021 خلال الأسبوع المقبل، مؤكدًا "صعوبة اللجوء للاقتراض مجددًا".

وقال ميرزا إن "اللجنة المالية تنتظر وصول مشروع قانون موازنة 2021 التي من المتوقع أن تصل إلى البرلمان الأسبوع المقبل حسب الوعود الحكومية".

وأضاف أن "اللجنة المالية ستعمل حال وصول المشروع إليها على إعداد دراسة مفصلة عن بنود الموازنة، ومعالجة الثغرات التي فيها إن وجدت ومعرفة قيمة العجز المالي فيها"، مبينًا أن "العجز مهما بلغ، فعلى الحكومة أن تدرك صعوبة اللجوء إلى الاقتراض مرة أخرى"، داعيًا الحكومة إلى "إيجاد البدائل والعمل على تعظيم الموارد خلال الفترة المقبلة لتفادي تكرار أزمة الرواتب".

وتبرز الصعوبات البالغة التي تنتظرها موازنة 2021، من تضارب النية البرلمانية على غلق باب الاقتراض تمامًا، والتي تخالف التوقعات الاقتصادية والمعطيات التي تؤكد على احتياج العراق إلى مزيد من الاقتراض.

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أكد في سطور "متشائمة"، أن العراق سيستمر بالاقتراض إلى أن "تموت كورونا أو يقضي الله أمرًا كان مفعولا"، في إشارة إلى استحالة تمشية أمور البلد دون الاقتراض، وفقًا للمعطيات الاقتصادية التي يعيشها.

المرسومي بين في إيضاح رصده "ألترا عراق"، أن "بلدًا يعتمد كليًا على النفط، وعائداته تشكل 99% من الصادرات الإجمالية وأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي و93% من الإيرادات العامة ، فالعراق لا يملك قاعدة إنتاجية متنوعة ولا يملك مواردًا جديدة تدر عليه عملات أجنبية سوى النفط".

وأضاف: "النفط في العراق هو عصب الحياة الاقتصادية وهو المحرك الرئيس لها ومن دونه تصبح إيرادات البلد صفرًا أو نحو ذلك، وحتى الإيرادات غير النفطية تعتمد على النفط ، دينارنا يستمد قوته من النفط ، استيراداتنا تعتمد على النفط ، نستورد كل شيء ولا نصدر أي شيء، دخولنا تعتمد على النفط ، زراعتنا وصناعتنا معطلة بل حتى نفطنا تمت إحالته إلى الأجانب لكي يستخرجوه من تحت أقدامنا".

وتساءل المرسومي في تعليق على المطالبات النيابية والشعبية بالاعتماد على الإيرادات غير النفطية الأخرى قائلًا: "عن أي موارد أخرى انتم تتحدثون أيها السياسيون الذين لم تفكروا ولم تتدبروا لليوم الأسود الذي نمر به اليوم، لقد انفقتم مئات المليارات من الدولارات ومع ذلك فشلتم ليس في بناء اقتصاد متنوع بل حتى في تأسيس صندوق سيادي يمكن ان يكون مصدًا لأيام الازمات"، مؤكدًا : "سنقترض ونقترض ونقترض إلى أن تموت كورونا أو ان يقضي الله امرًا كان مفعولا!".

توقع خبير اقتصادي أن تكون موازنة 2021 هي الأكثر جدلًا في تاريخ الموازنات العراقية

ويتضح من سطور الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، أن الاقتراض ولا سيما الداخلي منه، سيكون ملازمًا للعراق خلال الأشهر القادمة من العام المقبل، الأمر الذي سيشكل أزمة سياسية واقتصادية كبرى، وسط الشد والجذب الذي ستشهده الساحة العراقية بين الحكومة من جهة، والبرلمان الرافض للاقتراض من جهة أخرى.

اقرأ/ي أيضًا: نص قانون الاقتراض الذي صوت عليه البرلمان..



متى ستصرف رواتب الموظفين؟

وتوقع المرسومي "ولادة عسيرة" لموازنة 2021، مبينًا أنه "ربما تكون موازنة 2021 هي الأكثر جدلًا في تاريخ الموازنات العراقية وربما يتحول الجدل إلى نزاع محتدم بين القوى السياسية وبينها وبين الحكومة".

وأشار إلى أنه "سيتمحور النزاع وربما الصراع حول موضوعات ثلاث، الأول هو العجز المتوقع في موازنة 2021 الذي سيصل إلى مستوى 70 ترليون دينار أو أكثر والذي سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي".

إما الثاني فـ"حول حصة إقليم كردستان في الموازنة وضرورة تسليمها لإيراداتها النفطية وغير النفطية للمركز لا سيما بعد أن رفض البرلمان في قانون الاقتراض الجديد صرف رواتب موظفي الإقليم ما لم يسدد الإقليم النفط والإيرادات الأخرى إلى بغداد".

وفيما يخص المحور الثالث، اعتبر المرسومي أنه "سيتمحور حول إدخال بعض الإجراءات التي تضمنتها الورقة الحكومية البيضاء إلى الموازنة القادمة خاصة وأن بعضها ستكون له كلفة اجتماعية باهظة يتحملها الجمهور وسيزيد من حدة الصراع، خصوصًا وأن موازنة 2021 ستتزامن مع الانتخابات العامة في البلد".

اقرأ/ي أيضًا:

التميمي تعلن المقترحات التي قدمتها للكاظمي: لا وجود لأزمة في الأموال

رئاسة البرلمان تطالب اللجنة المالية بتخصيص 600 مليار دنيار لمشروع ميناء الفاو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصير غامض ينتظر موازنة 2021: عجز هائل.. والحل الوحيد "مرفوض") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصير غامض ينتظر موازنة 2021: عجز هائل.. والحل الوحيد "مرفوض") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).