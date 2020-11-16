2020/11/16 | 16:35 - المصدر: عين العراق

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مشرف النفط يرجح انسحاب عدد اكبر من الاندية بسبب الازمة المالية

رجح مشرف فريق كرة القدم بنادي النفط، مشتاق كاظم، انسحاب عدد اكبر من الاندية من بطولة الدوري الممتاز بسبب الازمة المالية.

وقال كاظم إن “الاندية وقبل انطلاق الموسم، كان يجب ان تعقد اجتماعاً مع الجهات المعنية من وزارة الشباب والرياضة ولجنة الرياضة النيابية لاطلاعهم على تفاصيل الازمة المالية”.

واوضح أن “الاندية اليوم تعاني من ازمات مالية خانقة ولا تستطيع تأمين رواتب لاعبيها والكوادر التدريبية، لذلك اتوقع ان يشهد الدوري الممتاز انسحاب عدد اكبر من الاندية”.

تجدر الاشارة الى ان نادي الطلبة قرر الانسحاب من بطولة كأس العراق ويفكر جدياً بالانسحاب من بطولة الدوري الممتاز.

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