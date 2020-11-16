الديوانية يعلن شفاء باديلا ووصله مساء الاثنين

2020/11/16 | 16:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يصل مساء اليوم الإثنين، محترف نادي الديوانية، الإسباني إيزاك باديلا، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به أثناء معسكر الفريق في مصر، قبل انطلاق منافسات الدوري العراقي الممتاز.

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