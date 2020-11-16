الجنابي ترد على تأييدها لاقالة الحلبوسي: لن أكون جزءاً من أي مشروع سياسي جديد

2020/11/16 | 16:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت النائبة عن تحالف القوى العراقية، مها الجنابي، انها ليست مع اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كما زعم الاخرون.

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