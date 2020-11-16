كتلة الاتحاد الوطني: الرئيس المشترك يزور بغداد لتقريب وجهات النظر

2020/11/16 | 16:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة جوان احسان رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب ان زيارة الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي الى العاصمة الاتحادية بغداد بادرة قوية وايجابية.

وقالت النائبة جوان احسان في حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الاثنين 16/11/2020، ان دور الاتحاد الوطني سواء في اقليم كوردستان او على مستوى العراق دور مركزي ومحوري وقوي، ودائما الاتحاد الوطني بنهجه المعتدل والوطني والحكيم والواقعي ذو حضور قوي في قلب الاحداث وخصوصا تلك الاحداث التي تمس حياة المواطنين ومعيشتهم.

واضافت النائبة جوان احسان ان الزيارة الحالية للرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهور شيخ جنكي الى العاصمة بغداد في هذا التوقيت تعتبر بادرة قوية وجدا ايجابية، خصوصا ان في اجندته اللقاء بشخصيات مؤثرة في القرار السياسي في البلاد، مشددا على ان سبب الزيارة هو لتقريب وجهات النظر وتجنب الازمات التي يمكن ان تحدث في المستقبل بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وشددت النائبة جوان احسان على ان الوضع الحالي وضع متأزم بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ومعالجة الاشكال الحالي تحتاج الى الحكمة والتروي والعقلانية في اتخاذ القرار.

واشارت النائبة جوان احسان الى انه لا تأثير لبعض الانتقادات الموجهة الى الرئيس المشترك بشأن الزيارة على دور الاتحاد الوطني في حل الازمة الراهنة، مشددة على ان الاتحاد الوطني حزب قوي وذو حضور في الساحة العراقية ورأيه يهم جميع القوى السياسية العراقية، وخصوصا بأن اداء الحزب على المستوى السياسي والبرلماني اداء مشرف وقوي وحكيم وجميع الجهات والقوى السياسية الكوردستانية والعراقية بحاجة الى وجود الاتحاد الوطني الكوردستاني لانه يتصف بالواقعية والعقلانية في اتخاذ القرارات، وجميع الخطوات السياسية داخل الاتحاد الوطني حيال الامور سواء على مستوى اقليم كوردستان او عموم العراق وحتى على المستوى الدولي، نكون خطوات مدروسة بدقة وقراراته نادرا ما ندمنا عليها.

وختمت رئيسة كتلة الاتحاد الوطني بالتأكيد على ان الخطوات التي يقوم بهما الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، مدروسة بدقة، مثنية على جهودهما ومنها زيارة بغداد في هذا التوقيت.

يذكر ان الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي يزور العاصمة الاتحادية بغداد في وقت احتدت فيه الازمة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بعد اقرار مجلس النواب قانون تمويل العجز المالي قبل ايام دون حضور نواب الكتل الكوردستانية في المجلس.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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