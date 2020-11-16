تعليق نيابي بشأن النتائج الأخيرة بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي- عاجل

2020/11/16 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ناصر محي، الإثنين، (16 تشرين الثاني، 2020)، بشأن النتائج الأخيرة بمقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، والتي اعلن عنها المتحدث باسم الحكومة، احمد ملا طلال.

وقال محي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التحقيقات الأمنية بشأن قتلة المتظاهرين والخبير الأمني هشام الهاشمي والناشطين، مازالت مستمرة لم تنتهِ حتى اللحظة"، مبينا أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تنتظر وصول النتائج النهائية بهذا الشأن".

واضاف أن "اللجنة سيكون لها موقفا بعد وصول النتائج التحقيقية من الجهات المختصة للوقوف على ملابسات ودوافع عمليات الاغتيال وتوضيح ما يدو من غموض حولها".

وكان المتحدث باسم الحكومة، أحمد ملا طلال، قد كشف أمس الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.

وقال ملا طلال في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية استطاعت الوصول إلى اثنين من قاتلي هشام الهاشمي، لكن جهات متنفذة قامت بتهريبهم إلى خارج العراق".

واضاف أن "الحكومة تلاحق الجناة وستقوم بالامساك بهم وتقديمهم إلى العدالة".

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