2020/11/16 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعةبيعت امس الأحد، حمامة سباق في مزاد علني، بأكثر من 1.4 مليون جنيه إسترليني، لمشتر صيني غامض، وفقًا لشركة ”بيبا“ لبيع الحمام والتي تتخذ من بلجيكا مقرا لها.والحمامة البالغة من العمر 3 سنوات، تُدعى ”نيو كيم“ بيعت في مزاد على الإنترنت مقابل 1.6 مليون يورو أي ما يعادل 1.9 مليون دولار.وتمت عمليه الشراء في آخر نصف ساعة من المزاد المحموم من قبل مشترين صينيين يستخدمان اسمين مستعارين هما ”Super Duper“ و ”Hitman“.وتجاوز ثمن الحمامة الرقم القياسي السابق لأغلى حمامة في أوروبا، البالغ 1,3 مليون يورو، وهو ثمن ذكر الحمام ”أرماندو“ رفيق ”نيو كيم“ الذين بيعا في عام 2019.وتعتبر بلجيكا مهد رياضة سباقات الحمام، كما أن أفضل أنواع الحمام يأتي من بلجيكا، التي تعد من أكثر دول العالم اهتماما بالحمام الزاجل، حيث يوجد بها 20 ألفًا من مربي الحمام، يعرفون أنهم أفضل المربين لحمام السباق، بسبب خبرتهم الممتدة عبر الأجيال.

وكشف ممثل شركة ”بيبا“ شورد لي، أن الحمامة ”نيو كيم“ كانت أفضل طائر صغير في بلجيكا عام 2018، لكن من النادر أن تجلب الأسعار المذهلة التي تم دفعها لشرائها هي و“أرماندو“.وأضاف أن حمام ”فان دي ووير“ معروف في جميع أنحاء العالم ومع بيع 445 طائراً، من المتوقع أن يحقق المزاد عدة ملايين من اليورو قبل أن ينتهي، يوم غد الاثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيع حمامة "سباق" بـ1.6 مليون يورو لمشترٍ غامض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيع حمامة "سباق" بـ1.6 مليون يورو لمشترٍ غامض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).