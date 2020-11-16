2020/11/16 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وجـه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مفوضية الانتخابات بتسريع اصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين ، مشيرا الى اهمية العمل بالنظام البايومتري وتوفير كل مستلزمات نجاحه .كما وجه الكاظمي، خلال اجتماع مشترك لرئيس واعضاء مفوضية الانتخابات ووزير المالية والكادر المتقدم بالوزارة ، وزارة المالية بضرورة تسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية، كونها من المتطلبات الاساسية لاجراء الانتخابات، التي تشكل اهمية كبيرة لدى ابناء شعبنا.



وشدد على تذليل كل العقبات البيروقراطية التي من شأنها ان تعرقل عمل المفوضية، مؤكدا :" ان الوضع استثنائي ويتطلب عملا كبيرا واجراءات استثنائية ".وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بتذليل العقبات امام توفير الاموال اللازمة لاجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المقرر، في السادس من حزيران من العام المقبل./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه وزارة المالية بتسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية اللازمة / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه وزارة المالية بتسهيل حصول مفوضية الانتخابات على التخصيصات المالية اللازمة / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).