الكاظمي يوجه المفوضية بتسريع اصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين

2020/11/16 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مفوضية الانتخابات بتسريع اصدار البطاقات الانتخابية للمواطنين ، مشيرا الى أهمية العمل بالنظام البايومتري وتوفير كل مستلزمات نجاحه ./انتهى5

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