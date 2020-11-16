معاودة العمل على إصلاح العطل في أنابيب النفط بلبنان والعراق

2020/11/16 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاود صباح اليوم الاثنين مهندسو وعمال الصيانة في منشآت النفط في طرابلس شمال لبنان العمل على إصلاح الاعطال التي تسبب بها مجهولون بثقب أنابيب النفط كرك...

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