حالات الشفاء اعلى من الاصابات بكورونا في العراق

2020/11/16 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم البلاد.

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