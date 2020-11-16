مجلس النواب يحرك شكوى جزائية بحق سلامة سميسم

2020/11/16 | 16:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، عزمه مقاضاة سلام سميسم لزعمها ان مجلس النواب صرف رواتب اعضائه وموظفيه لمدة ستة اشهر من نهاية عام ٢٠١٩ ولغاية شهر حزيران ٢٠٢٠ وان الرئاسات تُصرف رواتبها بصورة طبيعية على عكس رواتب موظفي المؤسسات الاخرى.

وقالت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الدائرة القانونية في مجلس النواب رصدت التصريحات غير المسؤولة التي ادلت بها سلام سميسم لبرنامج على احدى القنوات الفضائية، وزعمت فيها ان مجلس النواب صرف رواتب اعضائه وموظفيه لمدة ستة اشهر من نهاية عام ٢٠١٩ ولغاية شهر حزيران ٢٠٢٠ وان الرئاسات تُصرف رواتبها بصورة طبيعية على عكس رواتب موظفي المؤسسات الاخرى”.

واضافت الدائرة، ان “هذه الافتراءات لا اساس لها من الصحة وتمثل تشهيرا بمجلس النواب عبر وسائل الاعلام، فقد حركت الدائرة القانونية في المجلس شكوى جزائية بحق المومأ اليها لدى المحكمة المختصة ونأمل ان تقدم دليلاً على مزاعمها امام القضاء ووسائل الاعلام ايضاً او تتحمل المسؤولية القانونية اذا فشلت في ذلك وستفشل“، مؤكدة على ان “مجلس النواب هو احدى المؤسسات الممولة مركزيا وليس له اي خصوصية تميزه عن غيره من مؤسسات الدولة الاخرى بشأن صرف رواتب منتسبيه او بأي شأن آخر”.

ودعت وسائل الاعلام ان “لا تتبنى الافتراءات والمزاعم المجردة عن الدليل التي يدلي بها المفترون كما حصل في البرنامج بل تعتمد المعلومة الموثقة من مصادرها الرسمية والمعززة بالبينات القانونية وان تميز بين حرية التعبير وجريمة التشهير”.

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