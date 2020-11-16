2020/11/16 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تراجع النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية خلال الشهر الجاري، بعكس توقعات المحللين، مع الزيادات القياسية في إصابات كورونا.

وكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، اليوم الأربعاء، أن مؤشر “إمباير ستيت” للنشاط الصناعي سجل 6.3 نقطة خلال نوفمبر/تشرين الثاني، بانخفاض 4 نقاط عن الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع النشاط الصناعي في نيويورك إلى 13.8 نقطة.

وبحسب البيانات، تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 3.7 نقطة خلال الشهر الجاري، مقابل 12.3 نقطة في الشهر الماضي.

كما هبط مؤشر الشحنات إلى 6.3 نقطة في الشهر الحالي، مقارنة مع 17.8 نفطة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.77.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النشاط الصناعي في نيويورك يتراجع بعكس التوقعات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النشاط الصناعي في نيويورك يتراجع بعكس التوقعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).