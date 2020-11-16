البرلمان يرد على أنباء صرف رواتب 6 أشهر لأعضائه

2020/11/16 | 17:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى مجلس النواب، الاثنين، تصريحات الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم حول صرف رواتب اعضاء المجلس لمدة ستة اشهر قادمة.



وذكر بيان لمجلس النواب، تلقى "ناس"، (16 تشرين 2020)، أن "الدائرة القانونية في مجلس النواب رصدت التصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها سلام سميسم لبرنامج (في دائرة الخطر) الذي بثته قناة WTV بتاريخ 12/ 11 /2020 وزعمت فيها ان مجلس النواب صرف رواتب اعضائه وموظفيه لمدة ستة أشهر من نهاية عام 2019 ولغاية شهر حزيران 2020 وان الرئاسات تُصرف رواتبها بصورة طبيعية على عكس رواتب موظفي المؤسسات الاخرى".

واشار البيان الى أن "هذه الافتراءات لا أساس لها من الصحة وتمثل تشهيرا بمجلس النواب عبر وسائل الإعلام فقد حركت الدائرة القانونية في المجلس شكوى جزائية بحق المومأ إليها لدى المحكمة المختصة ونأمل ان تقدم دليلاً على مزاعمها امام القضاء ووسائل الاعلام ايضاً او تتحمل المسؤولية القانونية اذا فشلت في ذلك وستفشل".

واضاف ان "مجلس النواب هو احدى المؤسسات الممولة مركزيا وليس له اي خصوصية تميزه عن غيره من مؤسسات الدولة الاخرى بشأن صرف رواتب منتسبيه أو بأي شأن آخر".

وتابع البيان، "نهيب من جديد بوسائل الاعلام ان لا تتبنى الافتراءات والمزاعم المجردة عن الدليل التي يدلي بها المفترون كما حصل في البرنامج المذكور بل تعتمد المعلومة الموثقة من مصادرها الرسمية والمعززة بالبينات القانونية وأن تميز بين حرية التعبير وجريمة التشهير".

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