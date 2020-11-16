تقارير استخبارية: تمارين غير مألوفة داخل السفارة الأميركية في بغداد

2020/11/16 | 17:14 - المصدر: قناة التغيير

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كشفت تقارير استخبارية أن وحدات قتالية داخل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء تنفذ منذ ثلاثة أيام تمارين بالذخيرة الحيّة وذلك في إجراء غير مألوف.وذكر تقرير لصحيفة العرب اللندنية، إن جهات سياسية وأمنية عراقية تدرس هذا التحرك، وتخشى ان تكون مؤشرا لقرارات مفصلية من إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوزع بين هجوم واسع داخل الأراضي الإيرانية أو عمليات تستهدف أذرع إيران الخارجية في بغداد وبيروت, وان الإجراءات الجديدة لحماية السفارة ببغداد قد تكون جزءا من ترتيبات احتواء أي رد عسكري إيراني على الهجمات الأميركية المتوقعة.

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