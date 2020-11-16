كردستان تسجل 23 وفاة و659 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/16 | 17:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، تسجيل 23 وفاة و659 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سجلت 659 إصابة جديدة بكورونا في اقليم كردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية”، مشيرة الى “تماثل 232 حالة للشفاء”.وأضافت، انه “توفي 23 شخصا، ليرتفع عدد الوفيات …

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