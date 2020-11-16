وزيرة الهجرة تبحث مع ممثلي المنظمات الأممية غلق مخيمات النازحين والعودة الطوعية

2020/11/16 | 17:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحثت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، مع نائبة الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى العراق المنسق الاقدم للشؤون الانسانية ايرينا فوياشكوفا والوفد المرافق لها الذي ضم ممثلين عن منظمات (UNHCR,UNPD, IOM , OCHAa) التابعة للامم المتحدة والعاملة في العراق في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، عدة مواضيع بضمنها شراكة الوزارة مع …

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