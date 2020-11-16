التعليم تمدد التقديم الى استمارة القبول المركزي

2020/11/16 | 17:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد السقف الزمني للتقديم الى استمارة القبول المركزي الإلكترونية الى نهاية الدوام الرسمي من يوم 2020/11/26.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قرار التمديد اتخذ ليتسنى لطلبة السادس الإعدادي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني ملء استمارة التقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org)”.

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