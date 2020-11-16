الرئاسات الثلاث تجتمع مع مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة

2020/11/16 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اجتمع رئيس الجمهورية، برهم صالح، الإثنين، (16 تشرين الثاني، 2020)، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "حرصاً على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية وإجراءها في العام القادم، عُقد اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 في قصر بغداد، اجتماع للرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت".واضاف البيان أن "لاجتماع تناول المفاصل المهمة في العملية الانتخابية بغية توفير بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة من قبل المفوضية والجهات المختصة ذات العلاقة لتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة التحديات التي تواجهها كافة".

وتابع أنه "تم التأكيد على أهمية زيادة نسبة التسجيل البايومتري ووضع الآليات التي تساعد في عملية التسجيل لغرض اعتماد البطاقة البايومترية حصراً في الانتخابات القادمة، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون لضمان تصويت النازحين والمهجرين والعراقيين المتواجدين في الخارج بايومترياً".

واشار البيان إلى أن "الاجتماع أكد على وجوب التعاقد مع شركة عالمية رصينة لفحص برمجيات الانتخابات بالتشاور مع فريق الأمم المتحدة، كما تمّ التأكيد على اهمية التنسيق والدعم من فريق الأمم المتحدة مع المفوضية وتأمين مراقبة فاعلة وفقاً للمعايير الدولية لضمان نزاهة الانتخابات، وإطلاق حملة إعلامية وطنية تساعد في إعادة ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وتحفّزه على المشاركة في الانتخابات".

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