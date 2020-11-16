وفاة الملحن العراقي عودة فاضل

2020/11/16 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى تجمع فنانو العراق، اليوم الاثنين، وفاة الفنان العراقي الكبير عودة فاضل بعد صراع مع المرض.

وقال التجمع في بيان ، اطلعت عليه “تقدم” “بمزيد من الاسى والحزن ينعى تجمع فنانو العراق وفاة الفنان العراقي الكبير عودة فاضل بعد صراع مع المرض لم يمهلهُ الكثير”.

واضاف “ففي الوقت الذي نقدم التعازي للوسط الثقافي والفني بفقدان أيقونة اللحن العراقي الاصيل الذي لم يتلقى رعاية وأهتمام الجهات الحكومية رغم مطالباتنا لها عبر الاعلام، نتقدم بالتعازي لذوي الفقيد سألين الله ان يتغمد روحه بفسيح جناته”.

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