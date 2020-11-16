البرلمان ينفي صرف رواتب 6 أشهر لأعضائه

2020/11/16 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفى مجلس النواب، الاثنين، تصريحات الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم حول صرف رواتب اعضاء المجلس لمدة ستة اشهر قادمة. وذكر بيان لمجلس النواب، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الدائرة القانونية في مجلس النواب رصدت التصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها سلام سميسم لبرنامج (في دائرة الخطر) الذي بثته قناة WTV بتاريخ 12/ …

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