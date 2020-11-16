“النور نيوز” تنشر نتائج الدراسة الإعدادية لطلبة الخارجي

2020/11/16 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، نتائج الدراسة الإعدادية “الفرع التطبيقي، الفرع الادبي” لطلبة الخارجي والطلبة، المنتظمين ممن اعتبر لهم هذا الامتحان دوراً أولاً، للعام الدراسي 2019– 2020.نتائج الفرع التطبيقينتائج الفرع الادبي

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