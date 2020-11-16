كركوك تلغي بطاقات تجهيز البنزين

2020/11/16 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/قررت ادارة محافظة كركوك، ايقاف العمل ببطاقات البنزين في عموم محطات التجهيز بالمحافظة وجعله متاحا بشكل تام، فيما فاتحت وزارة النفط بزيادة حصة كركوك من مادة النفط الأبيض وضمان وصولها لجميع الاهالي.



وذكر بيان للمحافظة :" ان المحافظ راكان الجبوري عقد اجتماعا موسعا لمدراء الدوائر الحكومية والخدمية وممثلي شركتي نفط الشمال وغاز الشمال في كركوك".ووجه المحافظ، بايقاف العمل ببطاقات الوقود الخاصة بالبنزين، ومفاتحة وزارة النفط بزيادة حصة كركوك من مادة النفط الأبيض ووضع خطة لتوزيعها وايصالها للمواطنين عبر المنافذ الحكومية او الحملات بالاحياء السكنية والاقضية والنواحي ، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء .يذكر ان كركوك تعتمد منذ نحو 6 اعوام نظام الكوبونات لتوزيع البنزين، حيث كانت حصة كل مركبة صغيرة ، 40 لترا كل اسبوع فيما كانت تجهز المركبات الكبيرة بـ 60 لترا اسبوعياً./انتهى

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