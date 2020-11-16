2020/11/16 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وجهت لجنة الصحة والبيئة النيابية ، سؤالا برلمانيا الى وزير التعليم العالي حول اسباب اعطاء موافقات مبدئية لبعض الكليات الطبية الاهلية دون ضوابط رصينة خارج احتياج البلد ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سؤال برلماني الى وزير التعليم العالي حول كليات الطب الاهليـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سؤال برلماني الى وزير التعليم العالي حول كليات الطب الاهليـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).