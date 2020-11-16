اجتماع الرئاسات العراقية مع مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة

2020/11/16 | 18:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُقد في قصر بغداد في العراق، اليوم الاثنين، اجتماع للرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بحضور رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و...

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