بالصور..الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل حادثة الفضيلية

2020/11/16 | 18:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية الدفاع المدني في العراق، الاثنين، توضيحا بشان حادثة الفضيلية، فيما اشارت الى انقاذ 15 مواطنا....

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