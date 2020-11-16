2020/11/16 | 18:23 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدرت مديرية الدفاع المدني في العراق، الاثنين، توضيحا بشان حادثة الفضيلية، فيما اشارت الى انقاذ 15 مواطنا....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل حادثة الفضيلية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..الدفاع المدني العراقي يكشف تفاصيل حادثة الفضيلية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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