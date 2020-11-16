إيران تسجل زيادة غير مسبوقة في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

2020/11/16 | 18:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 13053 إصابة جديدة، و 486 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى معدل يومي للإصابات والوفيات، منذر تفشي الفيروس في البلاد.

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