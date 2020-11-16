ضبط 4 عجلات دون الموديل في ميناء أم قصر الأوسط

2020/11/16 | 18:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط 4 عجلات دون الموديل في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وذكر بيان مقتضب للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "ضبطت 4 عجلات دون الموديل ومادة معسل أركيلة معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الأوسط".

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