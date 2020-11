2020/11/16 | 18:37 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت الهيئة التطبيعية كتابا رسميا من نادي السماوة يفيد بانسحاب فريقها الكروي من منافسات بطولة كأس العراق للموسم 2020-2021 .وبيّنتْ ادارة السماوة: ان الإنسحاب من مباراة الشرقاط، ضمن بطولة الكأس، جاء لعدة اسباب، من اهمها بُعد المسافة ما بين مدينتيالسماوة وزاخو ، اضف الى ذلك ان مباراة الفريق في الدور الرابع ستقام في البصرة،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



ادارة السماوة تبلغ التطبيعية بانسحاب فريقها الكروي من بطولة كأس العراق first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

