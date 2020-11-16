عزت الشابندر يحذر من ’جماعات التصفية’ ويوجه طلباً للكاظمي والقيادات الأمنية

2020/11/16 | 18:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا السياسي العراقي عزت الشابندر، الاثنين، رئيس الوزراء والقيادات الامنية الى التحقيق في تنامي عمل تنظيم شبابي "للتصفية" في المحافظات الغربية بإشراف مسؤولين في مواقع حساسة.



وقال الشابندر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (16 تشرين الثاني 2020)، "ادعو الاخ رئيس الوزراء وكافة القيادات الامنية الى تحمل مسؤولية المتابعة والتدقيق في اشارات مهمة لتنامي تنظيم شبابي تحت عنوان ( جماعات التصفية ) في المنطقة الغربية يشرف عليه مسؤولون في مواقع حسّاسة".

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