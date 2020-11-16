2020/11/16 | 18:39 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الجبهة العراقية، يوم الاثنين، عن حصولها على 100 توقيع نيابي من كتل سنية وشيعية وكوردية لإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرة إلى أنها ستقدم طلبا إلى رئاسة المجلس لإدراج الموضوع على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال النائب عن الجبهة أحمد الجربا في تصريح تابعته 7sky، إن “عدد الموقعين على طلب اقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تجاوز 100 توقيعا”، مشيرا إلى أن “الموقعين من الكتل السياسية المختلفة الشيعية والسنية والكوردية”.

وأضاف إنه “خلال الايام المقبلة ستصل عدد التواقيع على طلب الاقالة لحد القانوني المطلوب هو 110 توقيعا من اعضاء البرلمان يكفي لإقالة الحلبوسي من منصبه”.

وبين الجربا، أن “الطلب معزز بالتواقيع سيقدم بشكل رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الاعمال الجلسة المقبلة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبهة العراقية تحصد “100 توقيع” نيابي لإقالة الحلبوسي وتطلب إدراجه بالجلسة المقبلة 7 SKY TV.

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